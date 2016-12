Euro 2016, Italia prima nel girone. Ora Spagna, Croazia o Rep. Ceca

Ora è ufficiale, si va a Parigi . I gol di Lukaku e Witsel che hanno regalato al Belgio la vittoria contro l'Irlanda ci consegnano infatti il primo posto nel girone , quindi gli ottavi di finale allo stadio di St Denis lunedì 27 giugno, alle 18 . Una settimana piena, dunque, per Antonio Conte per preparare l'appuntamento che - ricordiamolo - potrebbe vederci opposti alla Spagna campione in carica, alla Croazia (probabile) o alla Repubblica Ceca. Non male, insomma.

Una settimana piena, a dire il vero, con un doppio impegno mentale per il ct e fisico per gli azzurri, visto che mercoledì a Lille ci sarà da chiudere il girone affrontando l'Irlanda. Oggi Conte ha concesso una mezza giornata di riposo ai suoi ragazzi - anche se i continui temporali che imperversano su Montpellier hanno in parte guastato i piani di chi aveva deciso di lasciare l'hotel sede del ritiro - ma lui, assieme ai suoi collaboratori, ha già iniziato a mettere la testa sulle prossime due partite.



Per mercoledì sembra così profilarsi un ampio turnover e, come annunciato, contro l'Irlanda troverà spazio chi sinora ha giocato poco o nulla. Contro Belgio e Svezia, Conte ha utilizzato 17 giocatori su 23, lasciando fuori Ogbonna, Bernardeschi, El Shaarawy e Insigne, oltre ai portieri di riserva Sirigu e Marchetti. Ora, a Lille ci sarà spazio per tutti, considerata anche la necessaria gestione degli uomini in diffida. Non solo, insomma, questioni fisico-atletiche.



Fuori sicuramente Candreva - alle prese con un problema agli adduttori della gamba destra, lo rivedremo semmai a Parigi - si profila un turno di riposo anche per Buffon: il capitano, ammonito e colpito da un fastidioso raffreddore, lascerà con tutta probabilità il posto a Sirigu. In difesa turno di riposo per Bonucci e Chiellini, entrambi sono in diffida, e spazio ad Ogbonna con l'arretramento di Darmian. A centrocampo, Thiago Motta dovrebbe partire dal primo minuto al posto di De Rossi - altro uomo a rischio squalifica - così come scalpitano Sturaro, De Sciglio ed El Shaarawy. Davanti si scaldano invece Immobile e Zaza. E da domani, dopo una mezza giornata di meritato riposo, il lavoro tornerà dunque a farsi intenso. Verso l'Irlanda e, soprattutto, verso Parigi.