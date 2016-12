Euro 2016, Italia: minuto di silenzio e lutto al braccio per le vittime di Dacca

2 luglio 2016

Un minuto di raccoglimento, condito da un lunghissimo applauso del pubblico di Bordeaux, per l'attentato di Dacca in Bangladesh ha fatto da prologo a Italia-Germania, quarto di finale di Euro 2016. Gli Azzurri sono scesi in campo con il lutto al braccio. "Ragazzi, stasera giocate anche per loro", il messaggio arrivato in Francia.