Euro 2016: Italia, le riserve hanno deluso

23 giugno 2016

Antonio Conte ha avuto le risposte che voleva, ma la Nazionale 2 non ha convinto nessuno. Il gruppo è la forza di questa Italia, ma è inutile nasconderlo: esistono i titolarissimi e le riserve che hanno faticato moltissimo contro l'Irlanda. Con il primo posto già conquistato inevitabile anche un calo di tensione: poca cattiveria e pochissime idee.



La difesa con i pilastri Bonucci e Barzagli ha retto con qualche patema, ma dalla cintola in su il buio completo. Thiago Motta, con il 10 sulle spalle, ha confermato di non essere incisivo in cabina di regia. Assente in fase di protezione della retroguardia, nullo nel costruire il gioco. Delusione anche per Sturaro che, nel ruolo di primo rincalzo, sembrava essere in rampa di lancio e contro la Spagna si accomoderà in panchina. Male anche la "coppia ignorante" Zaza-Immobile dispersi in un mare di maglie verdi. Unica nota lieta Insigne, voglioso di mettersi in mostra: lo spirito giusto che i compagni di panca non hanno messo in campo.



Nessun allarme, però, in vista della Spagna dove ci saranno gli uomini (recupero di Candreva permettendo) che hanno impressionato contro il Belgio e battuto la Svezia. Lunedì a Parigi per battere le Furie Rosse servirà un'impresa, ma i titolarissimi sono pronti alla battaglia. Le riserve un po' meno...