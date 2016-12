Euro 2016, Italia in campo: ancora out Buffon e Candreva

Dopo la serata libera concessa dal ct Conte in cui i giocatori sono andati a cena insieme, la Nazionale è tornata ad allenarsi a Montpellier in vista della terza partita del girone contro l'Irlanda. Assenti dal gruppo Antonio Candreva , alle prese con un problema all'adduttore destro e capitan Gigi Buffon , ancora febbricitante. In ogni caso il portiere azzurro contro l'Irlanda non scenderà in campo vista la diffida.

Gli Azzurri proseguono nella preparazione in vista dell'ultima partita del girone contro l'Irlanda, a Lille, il 22. Candreva è alle prese con un problema all'adduttore destro che lo mette in dubbio anche per l'ottavo di finale del 27 a Parigi, mentre il capitano Buffon come ieri non è sceso in campo per semplice precauzione. Per lui qualche linea di febbre che ha consigliato la sua permanenza in albergo.



Dopo il solito discorsetto di Conte prima dell'inizio dell'allenamento c'è stata una fase di riscaldamento atletico seguito dall'ormai classico torello a metà campo. Come ieri alla seduta hanno preso parte quattro ragazzi delle giovanili del Montpellier. Nel pomeriggio niente allenamento, ma lavoro al video per iniziare a conoscere la squadra irlandese. Intanto cresce sempre di più l'entusiasmo dei tifosi francesi di origine italiana intorno alla Nazionale, anche questa mattina sia davanti all'hotel che all'esterno del Centro Sportivo c'erano gruppetti di decine di appassionati in caccia di una foto o di un autografo con gli Azzurri.