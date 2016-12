Euro 2016, Italia: con l'Irlanda spazio a Bernardeschi

L'Italia è partita per Lille dopo aver effettuato l'ultima seduta di rifinitura al centro Bernard Gasset di Montpellier. Buffon è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lieve attacco influenzale che l'ha colpito nei giorni scorsi. Ancora a riposo invece Candreva, sempre alle prese con il problema all'adduttore destro. Per l'Irlanda Conte dovrebbe puntare su Immobile e Zaza in attacco, De Sciglio, Sturaro, Thiago Motta, Florenzi e... Bernardeschi, che dovrebbe vincere il ballottaggio con El Shaarawy in mediana. In difesa Barzagli, Ogbonna e uno tra Bonucci e Darmian, tra i pali spazio a Sirigu.