Euro 2016, giornale svedese scambia Erik Johansson per Ibra

18 giugno 2016

La sconfitta con l'Italia a Euro 2016 ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi della Svezia e soprattutto a Ibrahimovic. Il giorno dopo la sconfitta però per Zlatan è arrivata anche la beffa. Il quotidiano svedese Dagens Nyheter lo ha clamorosamente scambiato con Erik Johansson, pubblicando in copertina una foto del compagno di nazionale con lo stesso taglio di capelli. Un errore che subito è diventato virale sui social, scuscitando grande ilarità visto il protagonista della vicenda. Chissà come l'avrà presa "l'umile" Ibra...