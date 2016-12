Euro 2016: Galles-Irlanda del Nord 1-0, Dragoni ai quarti di finale

LA PARTITA

Mentre in ogni angolo d'Europa ci si interroga sulla Brexit, il Galles resta dentro Euro 2016 con caparbietà, orgoglio e anche un filo di fortuna, che non a caso premia la squadra che più ci ha provato nel corso della gara. A tornare a casa è invece l'Irlanda del Nord, beffata da un clamoroso autogol di McAuley, che infila in rete un velenoso cross di Bale.



La partita, a essere generosi, è bruttina dal punto di vista tecnico e pure parecchio noiosa: il 3-5-2 del Galles rischia solo in avvio con un sinistro di Dallas (Hennessey para senza problemi al 10'), poi i Dragoni assumono il controllo del match senza però trovare varchi, dato che l'Irlanda del Nord forma un muro davanti alla propria porta e risulta impossibile passare. Gl uomini di O'Neill, disposti sul terreno di gioco col 4-5-1, pressano con vigore però rinunciano a ripartire, probabilmente confidando in qualche chance su calcio piazzato.



Il gioco è ancora più spezzettato nella ripresa, dove comunque è sempre il Galles a cercare di rompere l'equilibrio. Ramsey si mette in cabina di regia ma il ritmo rimane basso, Bale - libero di muoversi un po' ovunque - prova a partire dalla trequarti però è sempre circondato da almeno due uomini; così la prima opportunità, per i Dragoni, arriva su palla inattiva e porta la firma dell'attaccante del Real Madrid, pericoloso su punizione al minuto 58 quando McGovern si tuffa all'angolino e si salva. L'appuntamento col gol è rimandato di circa un quarto d'ora e ancora una volta vede lo zampino di Bale, che mette al centro da sinistra una palla bassa e tesa: McAuley prova a liberare l'area ma colpisce male la sfera, che termina inesorabilmente in porta. In meno di 48 ore, l'Irlanda del Nord è fuori dall'Europa per la seconda volta.