Euro 2016: Galles-Belgio, a Lille si scrive la storia

1 luglio 2016

Sarà battaglia allo stadio Pierre Mauroy, dove Galles e Belgio si contendono un posto nell'Europa dei grandi. Due squadre arrivate fin qui in modi decisamente diversi. Bale e compagni, all'esordio in un Europeo, hanno vinto il Girone B davanti all'Inghilterra (nel frattempo già eliminata) e sognano un altro exploit che li catapulterebbe nel mito. Il ct Chris Coleman, oltre alla forma strepitosa del suo leader, si gode l'infermeria vuota e precedenti incoraggianti. Le due squadre, infatti, si sono affrontate anche nelle qualificazioni a Euro 2016 e il Galles ha conquistato quattro punti senza subire gol (0-0 a Bruxelles, 1-0 a Cardiff con gol proprio di Bale). Dall'altra parte c'è un Belgio che parte con i favori del pronostico ma anche con qualche preoccupazione in più. Il ct Marc Wilmots, infatti, deve fare i conti con le assenze di Vermaelen (squalificato) e Vertonghen (infortunato), e soprattutto con un Hazard non al meglio. La stella del Chelsea, autore di una prova magnifica contro l'Ungheria agli ottavi di finale, è alle prese con un problema muscolare ma stringerà i denti e alla fine ci sarà. Anche i Diavoli Rossi, così come il Galles, hanno un appuntamento con la storia. Possono tornare in semifinale a un Europeo dopo 36 anni: l'ultima volta ci riuscirono nell'edizione 1980 in Italia, quando si arresero in finale alla Germania Ovest.