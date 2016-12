Euro 2016: Francia, caso Pogba

15 giugno 2016

Prende il via oggi la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2016. Alle 15 scende in campo la Russia contro la Slovacchia (Gruppo B) ma i riflettori saranno puntati su quanto accadrà fuori dallo stadio Pierre Mauroy per la paura di nuovi scontri tra tifoserie. Alle 18 si riparte dal Gruppo A con la Romania che affronta la Svizzera. In serata la Francia è attesa dal difficile incontro del Velodrome contro l'Albania di De Biasi.



Nei pressi di Lille va in scena il match più delicato della seconda giornata di Euro 2016: la Russia è stata infatti sanzionata dalla Uefa con 15mila euro di multa e la minaccia dell'esclusione dall'Europeo in caso di nuovi scontri. Nella serata di ieri ci sono stati primi tafferugli che lasciano non certo tranquille le forze dell'ordine francesi in vista del match. Tornando al campo la Nazionale moscovita è reduce dal pareggio per 1-1 raggiunto in extremis contro l'Inghilterra mentre la Slovacchia è già chiamata alla gara della verità, dopo la sconfitta per 2-1 rimediata col Galles di Bale. Hamsik e compagni, ancora a 0 punti, dovranno cercare di uscire imbattuti per continuare a sperare negli ottavi.



Dopo la convincente ma sfortunata prova all'esordio contro la Francia, la Romania torna in campo al Parco dei Principi nel match che inaugura la seconda giornata del Gruppo A contro la Svizzera, reduce invece da una vittoria per 1-0 sull'Albania. La Nazionale di Bucarest è stata infatti punita in maniera eccessiva dai transalpini: nel 2-1 finale decisivo l'eurogol di Payet all'89'.



Al Velodrome di Marsiglia gli uomini di Deschamps attendono l'Albania per cercare, in caso di vittoria, di blindare il passaggio agli ottavi. Il commissario tecnico transalpino potrebbe rivoluzionare la sua squadra e mandare in panchina due uomini simbolo come Griezmann e Pogba, apparsi non al top della condizione nel match con la Romania. La Nazionale di De Biasi, invece, è stata sconfitta in maniera piuttosto immeritata dalla Svizzera lottando per oltre un'ora in inferiorità numerica.