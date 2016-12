Euro 2016, Deschamps teme la Germania: "Daremo il massimo"

6 luglio 2016

"I miei ragazzi devono avere fiducia in loro stessi e ci servirà anche l'aiuto del pubblico", ha proseguito Deschamps, spiegando di aspettarsi "una sfida equilibrata". "Loro sono abituati a gestire il possesso, ma non possiamo pensare solo a difenderci e ripartire - ha precisato -. Dovremo davvero giocare al meglio, perché la Germania è campione del mondo e ha dimostrato anche ad Euro 2016 tutto il suo valore".



"Abbiamo sempre voluto fortemente essere qui - ha proseguito -. La nostra crescita non è stata un processo lineare, ma i giocatori hanno fatto tutto il possibile per arrivare a questo punto". Infine un appello ai tifosi: "Il pubblico ci supporterà e ce ne sarà bisogno, perché sarà una sfida molto difficile".