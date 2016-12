Euro 2016, Croazia-Spagna 2-1: Furie Rosse agli ottavi con l'Italia

LA PARTITA

Quattro anni dopo sarà ancora Italia-Spagna, ma questa volta porterà con sé la coppa. La rimonta della Croazia fino al 2-1 culminato dal gol di Perisic a due minuti dalla fine piazza le Furie Rosse nella parte di tabellone più ostica, con gli Azzurri appunto ma anche con Germania, Francia e Inghilterra di riflesso. Una beffa per gli uomini di Del Bosque colpiti all'88' dal contropiede dell'interista, ma a conclusione di una partita ricca di giocate, corsa ed emozioni. Ricca di qualità, insomma, e da quel punto di vista la Croazia di Cacic non è stata seconda, anzi. Il rigore parato da Subasic (da ripetere) e il salvataggio finale di Corluka sono stati i dettagli che hanno fatto la differenza.



Presto e ingiusto dire se sia stato un male o un bene per l'Italia vista la prova collettiva della Croazia e una vittoria magari fortunata ma non certo rubata per quanto visto in campo. Soprattutto dopo l'inizio della Spagna capace di andare in vantaggio alla prima occasione utile con una giocata a tutto campo iniziata dalle retrovie, portata avanti da Silva e Fabregas e conclusa in porta da Morata. La reazione della Croazia è stata da squadra vera trascinata dal suo uomo migliore, quel Rakitic di barcelloniana attitudine che al 14' ha sfiorata il gol dell'Europeo colpendo in pallonetto su Piqué traversa e palo nella stessa conclusione. Il palleggio spagnolo l'ha fatta da padrone per il primo tempo, ma se Morata al 43' sbaglia lo stop a tu per tu con Subasic, sul ribaltamenti di fronte l'asse di centrosinistra Perisic-Kalinic trova il gol del pareggio con l'acrobazia della punta della Fiorentina a interrompere il record d'imbattibilità spagnolo a 735 minuti (l'ultimo gol fu di Di Natale ai gironi di Euro 2012).



Nella ripresa la sfida diventa ancora più veloce, ma la Croazia si è ripresentata in campo ancora più organizzata e meno frettolosa nel cercare la pressione a tutto campo. La Spagna si specchia nelle proprie trame ma senza trovare l'imbucata vincente fino al 67' quando Vrsaljko pur provando a togliersi atterra Silva in area di rigore. Dal dischetto si presenta Sergio Ramos che si fa ipnotizzare da Subasic, avanzato a dir la verità di almeno tre metri. Un errore da sliding doors perché mentre le Furie Rosse nonostante il primato continuano ad attaccare, la Croazia riparte e colpisce con Perisic (più una deviazione) a due minuti dalla fine prendendosi primato e parte più dolce del tabellone. Evitandosi l'Italia che, per parafrasare Piqué, non è mai un male.