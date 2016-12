Euro 2016, Conte: "Nessuno avrebbe scommesso sugli ottavi dopo due gare"

17 giugno 2016

Conte non può non essere soddisfatto, dopo le due vittorie contro Belgio e Svezia : "Stiamo dando delle risposte sul campo, nonostante la gara fosse tosta. Se è un esame superato? Il passato non si può dimenticare, soprattutto se brucia come quello di due anni fa, ma siamo stati bravi a soffrire". Il ct degli azzurri ha parlato degli obiettivi di questo europeo: "Noi dobbiamo rimanere sereni, migliorare e recuperare energie. Ora siamo agli ottavi, ma qualsiasi cosa accada, dovrà essere quello che ci meritiamo. E' questo il nostro vero obiettivo, senza se e senza ma. Penso che il tifoso italiano sia felice dell'atteggiamento dei ragazzi. Siamo orgogliosi perché ho un gruppo fantastico".

L'APPELLO AI TIFOSI

"Vestitevi di blu. C'erano 9mila tifosi ma si vedevano solo i colori svedesi. Voglio che tutti i tifosi si sentano responsabili e coinvolti per quello che accadrà". Questo è l'appello di Antonio Conte, ct della Nazionale, verso i tifosi azzurri nella conferenza stampa dopo la vittoria contro la Svezia a Tolosa. Un appello non casuale e nemmeno banale: conta anche questo per trascinare il gruppo, e l'abitudine dei nostri tifosi è sempre stata un po' così, colorita ma non troppo. Perlomeno non a livello di altri Paesi.