Euro 2016, brivido per la Spagna: si ferma Fabregas

24 giugno 2016

Forse non è allarme, ma brivido sì. Nel corso dell'allenamento della Spagna , infatti, Cesc Fabregas si è scontrato furtuitamente con Morata e si è accasciato sul campo del ritiro di Ile de Re. Il centrocampista ha accusato una botta alla gamba destra, che, per il momento, non proeccupa lo staff medico delle Furie Rosse e il ct Del Bosque. Ma un po' di apprensione verso la sfida contro l'Italia c'è, anche se il recupero per lunedì pare scontato.

Si tratterebbe di un inconveniente non da poco per la Spagna, che perderebbe uno dei suoi fari in mezzo al campo. In realtà, però, l'infortunio sarebbe leggero e non dovrebbe tenere il giocatore del Chelsea fuori dal confronto con gli Azzurri.