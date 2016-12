Euro 2016, amichevoli: la Polonia s'inceppa ancora, 0-0 con la Lituania

6 giugno 2016

Allo Stadion Miejski è Milik (attaccante nel mirino di Roma e Inter e seguito con grande interesse anche dal Leicester per rimpiazzare il partente Vardy) a sostituire dal 1' il capocannoniere delle qualificazioni europee, ma il primo tempo va in archivio senza alcuna emozione. Nella ripresa dentro il cagliaritano Salamon per capitan Glik e l'unico lampo da registrare è il palo colpito al minuto 59 da Blaszczykowski, che riceve da Jodlowiec e incrocia col destro facendo tremare il legno alla destra di Zubas.



Al minuto 85' Nawalka inserisce Zielinski per far rifiatare il prezioso Krychowiak, con Lewandowski che rimane ben ancorato alla panchina per evitare infortuni e ricaricare le batterie in vista dell'esordio europeo. E' proprio dall'attaccante del Bayern Monaco che dipendono i destini dei biancorossi in Francia, a secco di vittorie nelle amichevoli di preparazione a Euro 2016.



Passeggia l'Islanda, che al Laugardalsvollur di Reykjavik asfalta 4-0 il modesto Liechtenstein. La selezione di Lagerback (una delle cenerentole di Euro 2016) è già avanti dopo 10' grazie a Sigthorsson, poi al 20' e al 42' si uniscono alla festa anche Saevarsson e l'ex Lokeren Finnbogason. Al minuto 82 c'è spazio anche per l'immortale Gudjhonsen, che sale a quota 26 reti con la maglia degli 'Strakarnir okkar' (miglior realizzatore di sempre) e manda in delirio i diecimila spettatori presenti all'impianto. Islanda farà il suo esordio assoluto all’Europeo martedì 14 giugno contro il Portogallo: La Selecao das Quinas, tra le 24 squadre impegnate a Euro 2016, sarà anche l’ultima a giocare un'amichevole di preparazione (mercoledì 8 giugno contro l'Estonia).