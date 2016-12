Euro 2016, amichevoli: flop Spagna, sconfitta contro la Georgia

7 giugno 2016

Brutta sconfitta per la Spagna nel test contro la Georgia . All'Alfonso Perez di Getafe finisce 1-0 per gli ospiti l'ultima gara delle Furie Rosse prima di Euro 2016. Molti gli esperimenti tentati da Del Bosque , tante le sostituzioni e le mosse tattiche, ma a far festa alla fine sono i georgiani. La rete che decide l'incontro la firma Okriashvili al 40'. Senza Morata , in panca per 90', la Spagna non riesce a trovare la via del gol.

Suona un preoccupante campanello d'allarme per la Spagna in vista di Euro 2016, le furie rosse terminano con una sconfitta in casa le amichevoli di avvicinamento all'Europeo. A Getafe a far festa è la Georgia che batte 1-0 i padroni di casa grazie ad un gol di Okrashvili, nell'unica vera occasione concessa dagli uomini di Del Bosque. E' Jordi Alba a sbagliare un passaggio a centrocampo, palla intercettata dai georgiani e ripartenza veloce, Jighauri si libera della marcatura di Piquè e serve il compagno, che tutto da solo da due passi non sbaglia. Sterile la reazione degli spagnoli, da segnalare solo un palo di Thiago Alcantara e due tiri senza pretese di Fabregas e Nolito. I tanti cambi di Del Bosque non cambiano la partita, ci sarà tanto da lavorare per gli iberici in vista dell'esordio in Francia il prossimo 13 giugno contro la Repubblica Ceca.