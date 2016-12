Euro 2016, amichevoli: Belgio opaco, pari con la Finlandia

1 giugno 2016

Il Belgio non convince e non va oltre l'1-1 a Bruxelles in amichevole contro la modesta Finlandia. La nazionale del ct Wilmots, inserita nel gruppo E con Italia, Svezia e Irlanda e che debutterà il 13 giugno a Lione proprio contro gli azzurri di Conte, fatica più del previsto a trovare il gol pur avendo in campo stelle del calibro di Witsel, Fellaini, Hazard, De Bruyne e Origi. Le occasioni non mancano ai diavoli rossi che nel primo tempo sfiorano il vantaggio con Vertonghen su punizione, con Fellaini di testa e ancora con Batshuayi, il cui colpo di testa spedisce la palla sul palo.



Nella ripresa, al 53', arriva a sorpresa la rete della Finlandia. I nordici, approfittando di una dormita di tutta la squadra e di una difesa ferma, trovano spazio a sinistra, cross basso in mezzo e bravo Hamalainen a tagliare indisturbato sul primo palo e a deviare battendo Courtois. Il Belgio reagisce con rabbia ma pecca di precisione in zona gol. Wilmots manda in campo Benteke, Mertens e Lukaku e proprio questi ultimi due lasciano il segno: all'89' il napoletano mette dentro un cross forte e teso da destra, il portiere finlandese respinge male, la palla resta lì e l'attaccante dell'Everton appoggia in rete di petto per l'1-1.