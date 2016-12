Euro 2016, altri scontri a Lille: tafferugli dopo Russia-Slovacchia

15 giugno 2016

Non accenna a placarsi la follia degli hooligans agli Europei. Subito dopo Russia-Slovacchia, a Lille sono esplosi altri tafferugli tra tifosi inglesi e russi. Per disperdere gli ultrà, la polizia francese ha usato dei lacrimogeni e nei pressi di place des Reignaux sono state udite anche delle esplosioni non meglio precisati. Almeno una persona sarebbe stata arrestata in seguito alle violenze.