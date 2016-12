De Biasi: "Io ct dell'Inghilterra? Me lo auguro"

28 giugno 2016

Dopo le dimissioni di Hodgson da ct dell'Inghilterra è già iniziato il toto successore. Per la panchina della nazionale inglese si è candidato anche il ct dell'Albania Gianni De Biasi: "Non so se esista una possibilità plausibile che io possa allenare l'Inghilterra, però me lo auguro", l'ammissione del tecnico che è diventato un autentico personaggio a Tirana.



"Nel mio contratto con la federazione albanese esiste una clausola che mi consente la rescissione, ma adesso la scelta di lasciare questa squadra sarebbe difficile dal punto di vista emotivo", ha aggiunto a Radio Anch'io lo Sport.



De Biasi non ha poi nascosto di aver avuto la possibilità anche di sedersi sulla panchina azzurra: "Ci sono stato abbastanza vicino, sarei sciocco a dire che non mi sarebbe piaciuto. Un italiano vuole sempre allenare la propria squadra nazionale. Magari succederà in futuro, l'esperienza giusta ce l'ho".