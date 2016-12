Cristiano Ronaldo vince l'Europeo dei social

7 giugno 2016

E’ quanto emerge da uno studio condotto da Found!, agenzia di comunicazione che si occupa di digital engagement, attraverso l’Osservatorio Social Cam che monitora i principali social network, ovvero Facebook, Twitter e Instagram, per eleggere il vincitore degli "Europei dei social".



"La comunicazione dei calciatori è oramai fortemente influenzata dai social network e, anzi, spesso sono proprio i canali web, più delle conferenze stampa, la fonte delle notizie per le testate sportive – afferma Saro Trovato, fondatore di Found! – Con questo studio abbiamo individuato i giocatori europei che sfruttano maggiormente questa modalità comunicativa, utilizzata come specchio della propria personalità per ampliare la propria popolarità, amplificando anche i messaggi che i campioni più quotati vogliono veicolare, fino a raggiungere un numero di tifosi in giro per il mondo di decine e decine di milioni di persone".



Grande risultato per Mesut Özil che su Facebook si guadagna il secondo gradino del podio con la bellezza di 30.321.000 fan. Poi ancora Real Madrid con Gareth Bale distaccato di quattro milioni (26.375.000). Poi tanta spagna con Iniesta, Casillas, Sergio Ramos e Piqué nella top ten. Fuori dalla speciale classifica gli Azzurri di Antonio Conte: su Facebook il più seguito è Stephan El Shaarawy, l’attaccante della Roma è primo tra i giocatori di Antonio Conte, con "soli" 5.175.000 seguaci.



Lo stesso discorso vale per Twitter: anche qui Cristiano Ronaldo primeggia con 42,8 milioni di followers e si aggiudica ancora una volta la medaglia d’oro. Seconda posizione in questo caso per Wayne Rooney, il cui totale dei followers è triplicato dal capitano del Portogallo (13,1 mln). Sale sul podio in questa speciale classifica anche "don" Andres Iniesta, che guadagna una posizione rispetto alla classifica di Facebook con 12,6 milioni di seguaci: ma non è solo, sul terzo gradino del podio infatti, con la stessa cifra, c’è Gerard Piqué. Anche qui non c’è posto per gli Azzurri: il "più titolato" su Twitter rimane comunque il portiere della Juventus Gigi Buffon, fermo a quota 2,27 milioni di follower. Podio leggermente differente per quanto riguarda Instagram.



Nel social fotografico per eccellenza primeggia comunque Cristiano Ronaldo, primo nella graduatoria degli Europei dei social con 60,8 milioni di seguaci. Il compagno di club Gareth Bale lo insegue a grande distanza con 17,5 mln, mentre lo svedese ex PSG Zlatan Ibrahimovic si piazza sul terzo gradino del podio con 14,5 mln. Appena fuori dalle piazze più prestigiose Andres Iniesta (11,6 mln). Completano la top 10 di Instagram Sergio Ramos (9,8 mln), Iker Casillas (8,7 mln), Gerard Pique (8,3 mln), Tony Kroos (7,1 mln) e Mesut Ozil (7 mln) e Wayne Rooney (6,3 mln). Come nelle classifiche graduatorie, anche qui gli italiani sono staccati dai migliori: il più seguito sul canale è il romanista Stephan El Shaarawy, primo tra i giocatori della Nazionale di Conte con “soli” 2,1 milioni di seguaci.