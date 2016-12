Cristiano Ronaldo nervoso: strappa microfono e lo butta in acqua

22 giugno 2016

Il nervosismo di Cristiano Ronaldo è quello di tutto il Portogallo, chiamato tra poche ore alla sfida con l'Ungheria, decisiva per il passaggio del torno. Durante la passeggiata mattutina con la squadra, l'attaccante del Real è stato avvicinato dal CMTV, la tv del Correio da Manhã, una chiara violazione delle regole che impediscono ai media di avvicinare giocatori e tecnici al di fuori degli spazi e tempi previsti.



Il giornalista, armato di microfono, ha chiesto a Ronaldo: "Sei pronto per la partita di oggi?". Ronaldo non ha reagito bene, si è impossessato del microfono, strappandolo dalle mani del reporter, e l'ha scagliato con violenza nel lago accanto al quale stava passeggiando con i compagni di squadra. Non è il primo incidente tra il portoghese e il Correio da Manhã, che ha spesso pubblicato in passato notizie circa la vita privata di Ronaldo. Il quale, in passato, ha querelato più volte la testata..