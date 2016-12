Conte senza paura: con il Belgio un'Italia d'attacco

Tra le righe, una piccola e importante conferma. Mattia De Sciglio parla del modulo, del 3-5-2 di Conte, di un'impostazione tattica mandata ormai a memoria giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, e ammette che la forza di una squadra sta nel saper cogliere e decodificare i punti deboli degli avversari. Tradotto, se è vero che il Belgio ha talento da vendere da centrocampo in su ma in difesa non pare certo un fortino inviolabile, l'Italia che dovremmo vedere lunedì a Lione offrirà un'interpretazione del modulo prescelto ben poco speculativa. E cioè con due esterni di centrocampo dalla vocazione offensiva come Candreva ed El Shaarawy, quelli che Conte ha provato ieri in allenamento e che stanno vedendo le proprie quotazioni in forte ascesa. Intendiamoci, mancano due giorni pieni al debutto europeo, tutto può cambiare perché tanto è ancora da definire, ma ad oggi pure le chances di Parolo sembrano superiori a quelle di Florenzi, esattamente come per De Rossi rispetto a Motta.