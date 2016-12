Anche France Football snobba l'Italia: nessun azzurro nella top-11

20 giugno 2016

Non ci sono giocatori dell'Italia nella formazione ideale di Euro 2016 stilata da France Football dopo le partite della seconda giornata . Un dato che stride con i risultati della Nazionale di Conte, prima squadra assieme alla Spagna a essersi qualificata come prima del proprio Gruppo. Il giornale francese ha pubblicato una formazione secondo il modulo 4-2-3-1: Almer (Austria); Meunier (Belgio), Boateng (Germania), Glik (Polonia), Rose (Inghilterra); Kanté (Francia), Krychowiak (Polonia); Hamsik (Slovacchia), Iniesta (Spagna), Mehmedi (Svizzera); Morata (Spagna).