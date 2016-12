Amichevoli: Kane e Vardy stendono la Turchia

22 maggio 2016

Buon test per l' Inghilterra in amichevole contro la Turchia . All'Ethiad Stadium di Manchester finisce 2-1 per gli uomini di Hodgson. Al 3' è Kane a sbloccare il match, rete tutta marchiata Tottenham con il filtrante in area di Alli e il piatto destro del bomber degli Spurs. Al 13' arriva il pari della squadra di Terim, è Calhanoglu a trovare l'1-1 con un comodo tocco sotto porta. Nel finale, prima Kane calcia fuori un rigore, poi Vardy fa il 2-1.

Hodgson si affida ad uno spregiudicato 4-3-3 con Sterling, Kane e Vardy a formare il trio d'attacco, 4-2-3-1 per Terim con Calhanoglu esterno destro d'attacco e Tosun unica punta. I padroni di casa partono forte e dopo tre minuti vanno già in rete, Alli per Kane e l'attaccante del Tottenham da centro area non sbaglia. Al 13' il pari dei turchi, Calhanoglu su assist di Sen fa 1-1. L'Inghilterra nella ripresa crea diverse occasioni da rete, al 72' Vardy viene atterrato in area, l'arbitro indica il dischetto e Kane però calcia incredibilmente fuori. Il gol partita arriva dieci minuti dopo, Vardy è bravo e fortunato a calciare in porta e trovare la deviazione di testa del portiere Babacan che fa infilare la palla nel sacco per il definitivo 2-1.