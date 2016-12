Accordo Conmebol-Uefa: sfida tra Cile e la vincitrice di Euro 2016

30 giugno 2016

Il Cile , fresco vincitore della Coppa America del Centenario, affronterà la vincitrice di Euro 2016 per un'intrigante sfida per stabilire quale sarà la nazionale campione dell'anno. L'iniziativa partita dalla Conmebol, la federazione calcistica sudamericana, avrebbe ottenuto l'ok della Uefa. Lo ha annunciato il presidente Alejandro Dominguez. Resta ora da trovare una data nel foltissimo calendario internazionale.

Una sorta di Coppa Intercontinentale (il torneo che vedeva di fronte le vincitrici di Champions League e Coppa Libertadores prima dell'avvento del Mondiale per club che ha allargato il numero delle squadre al via) tra Nazionali. E' questa l'idea della Conmebol che trovato l'ok della Uefa. "Abbiamo ricevuto risposta positiva da parte della Uefa sul duello tra i campioni della Coppa America e quelli di Euro 2016. Ora studieremo una data possibile per disputare il match" ha twittato Alejandro Dominguez.



Oltre alla data da stabilire anche la sede, cosa non facile visto l'intasatissimo calendario internazionale e una certa riluttanza dei club a fornire i giocatori alle Nazionali durante la stagione ufficiale.