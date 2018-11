Eicma 2018: tutti gli eventi e le aree speciali

02/11/2018

MOTOLIVE

Anche quest’anno non mancherà uno dei punti forti della rassegna, l’area esterna MotoLive che proporrà giornate di racing, show, musica e intrattenimento. Oltre ai momenti dedicati al Freestyle Motocross e al Trial Acrobatico, grande spettacolo con le finali del Challenge Yamaha 2018 (discipline MX e Enduro) che assegneranno i relativi titoli e si alterneranno alle competizioni International SX Series e International Quad MX.



SETTIMANA DELLA MOTO

Eicma esce dai padiglioni della Fiera per approdare anche a Milano con cinque aree dedicate: il motoquartiere Isola, l’east side di Lambrate, il clubbing district di Garibaldi-Sempione, la creative nightlife di Porta Venezia, il “rebelot” dei Navigli e della Darsena e al centro della mappa, anche quest’anno, La Rinascente. Moda, arte, lifestyle e cibo si fonderanno per offrire quanta più scelta al pubblico: in totale oltre 180 eventi e appuntamenti per vivere la città in festa con un contorno musicale di tutti i tipi con DJ set, live e performance.



E-BIKE

Si riconferma l’area dedicata alle bici elettriche e alle più importanti innovazioni del settore. La mobilità a pedalata elettrica è ormai una realtà consolidata a livello mondiale, con numeri che testimoniano una crescita esponenziale del settore. Ad EICMA ci sarà la possibilità di apprezzare le qualità delle E-Bike, grazie alla presenza dei brand più importanti del settore che esporranno le ultime novità del mondo delle bici elettriche. Non solo, verrà allestita una pista provvista di un tratto in salita con asperità artificiali tali da simulare un tracciato off road per provare in prima persona queste bici.



START UP E INNOVATION

L’area Start Up e Innovation è rivolta alle giovani realtà che rappresentano il futuro del settore delle due ruote. Un luogo di incontro e di dialogo in grado di dare la giusta visibilità a giovani imprenditori e startupper che si affacciano per la prima volta nel settore Idee e nuovi progetti del settore delle due ruote, nuove soluzioni per la mobilità, nuove tecnologie per la sicurezza, materiali e servizi innovativi, un’occasione unica per scoprire giovani imprese.



TEMPORARY BIKERS SHOP

A partire da quest’anno il TEMPORARY BIKERS SHOP si arricchisce, verrà allestita un’area riservata a negozianti e concessionari che esporranno e venderanno le loro moto usate e d’epoca, si potrà quindi acquistare una moto direttamente in loco grazie ad un servizio di consulenza che accompagnerà il cliente durante le fasi di compravendita. Dalle moto ai ricambi, dall’abbigliamento agli pneumatici fino ad arrivare ai caschi e ai componenti: un outlet con l’assistenza degli specialisti del settore.