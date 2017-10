Eicma 2017: tutti gli eventi e le aree speciali Dalle e-bike all'area dedicata al turismo su due ruote, passando per l'immancabile MotoLive con i suoi spettacoli mozzafiato

MOTOLIVE L’area esterna di EICMA offrirà racing, eccitazione e intrattenimento. Oltre ai momenti dedicati al Freestyle Motocross, il programma sarà arricchito dalla presenza di prestigiose gare come le finali del Challenge Yamaha 2017 (discipline MX e Enduro) con l’assegnazione dei relativi titoli, che si alterneranno alle competizioni International SuperEnduro, International Quad Cross, International Flat Track. Completano il programma la National Supermoto e tanti altri appuntamenti spettacolari e imperdibili.

SETTIMANA DELLA MOTO Eicma si prepara a uscire dai padiglioni della Fiera per irrompere nell’area cittadina, con un programma fitto di: eventi, attività, spettacoli e performance che animeranno Milano. Il palinsesto della Settimana della Moto di EICMA, prevede momenti topici e appuntamenti per immergersi nella cultura delle due ruote nelle principali aree di Milano: dall’Isola, che è il quartiere motociclistico per eccellenza, alla zona di Ticinese, da Porta Venezia, alla centralissima area del Parco Sempione, passando per altri spaccati e scorci tipicamente meneghini. E la musica svolge chiaramente un ruolo aggregante e indispensabile a EICMA e durante la Settimana della Moto: grazie alla partnership con il contemporaneo Milano Jazz Festival e per mezzo dei molti Dj-set, spettacoli dal vivo e concerti Live, che i locali e le aree coinvolte hanno in programma per il grande pubblico: numerosi eventi speciali nelle più note barberie, nei tattoo studio, nelle boutique e nei più importanti locali notturni della metropoli.

AREA SICUREZZA Confindustria ANCMA con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Milano e il sostegno della Fondazione Italiana per le 2 Ruote porta avanti anche per il 2017 la campagna sociale per la sicurezza stradale “Occhio alle 2 Ruote”. Con “Occhio alle due ruote in città” Fondazione italiana per le 2 Ruote e Confindustria Ancma, l’associazione che riunisce i produttori italiani di cicli, motocicli e accessori, entrambe fortemente impegnate sul tema della sicurezza stradale, si propongono l’obiettivo di accrescere i livelli di attenzione nei confronti degli utenti di veicoli a due ruote (biciclette, scooter e motocicli), da parte dei conducenti delle altre categorie di veicoli che circolano sulle strade.

EICMA CUSTOM Anche quest’anno EICMA prosegue con il mondo della “personalizzazione” grazie a EICMA Custom, l’area dedicata sia ai customizer, alle officine e ai preparatori sia a produttori di parti speciali, accessori e abbigliamento. Ad EICMA 2016 sono state esposte centinaia di special: classic, modern, cafe racer ecc… veri oggetti vintage e di design, talvolta pura avanguardia. In questa Edizione EICMA Custom, per andare incontro alle vostre esigenze, propone un format nuovo: le creazioni non saranno più esposte in un’area ad hoc come lo scorso anno, ma occuperanno tutti i padiglioni in posizioni strategiche (isole dedicate) entrando a far parte dell’area istituzionale.

E-BIKE Arrivano le principali innovazioni in materia di bici elettriche, nell’area di EICMA interamente dedicata alla mobilità a bordo di cicli e biciclette dotate di batteria: i prossimi modelli e tanta tecnologia, con una pista di 1000 metri che simula la montagna, per sperimentare di persona i vantaggi della pedalata assistita. Durante EICMA 2017 sono in programma diverse attività per i visitatori. Solo tramite l’esperienza diretta si può, infatti, apprezzare a 360° le qualità delle biciclette elettriche. A EICMA 2017 i produttori, italiani e internazionali, illustrano al mondo e ai visitatori, le migliori soluzioni per la mobilità del domani.

START UP E INNOVATION Il padiglione 9-11, uno dei più importanti per la vicinanza a Porta Sud, ospiterà novità e creatività grazie all’ Area Start Up & Innovation: lo spazio dedicato a start up e giovani imprese che offrono servizi e / o prodotti riconducibili al mondo delle due ruote. L’obiettivo è offrire alle nuove realtà imprenditoriali ampia visibilità internazionale ove creare scambi e condividere idee: l’ambiente perfetto in cui tradizione e innovazione si incontrano. Grazie a iniziative dedicate, EICMA intende supportare le new entries mettendole direttamente in contatto con i big player del mercato provenienti da tutto il mondo con il fine ultimo di offrire opportunità di business.

TURISMO Per questa Edizione EICMA ospiterà l’Area Turismo: lo spazio dove le aziende del settore, impegnate nel binomio ruote e turismo, accoglieranno i visitatori con divertenti iniziative legate al tema dando informazioni utili e itinerari per diverse destinazioni, il meglio per viaggiare in sella alle due ruote. Che si tratti di bicicletta o motocicletta, poco importa. Quello che contraddistingue questa area sono il desiderio di libertà e lo spirito di avventura. Un trend in continua crescita anche nel nostro paese, che sta investendo sempre più risorse nella creazione di piste ciclabili, strutture ricettive e soluzioni che tengano conto delle esigenze del popolo delle due ruote.

UN SET FOTOGRAFICO CON MONICA SILVA Monica Silva - brasiliana di nascita, ma italiana d’adozione - per il terzo anno consecutivo sarà fotografa ufficiale del set live di EICMA 2017. Dopo aver realizzato la campagna pubblicitaria di questa 75° edizione - “Per chi ha la moto dentro” - la fotografa è stata coinvolta per una nuova sfida: creare una perfetta sinergia tra fotografia d’autore e mondo delle due ruote, all’interno del evento di riferimento mondiale del settore motociclistico, concentrando l’attenzione sulle persone di EICMA 2017 e indagando una passione che è nel cuore di molti attraverso la sua macchina fotografica. Nello stand EICMA PHOTO LIVE, realizzato appositamente con la sua collaborazione, Monica Silva realizza delle sessioni di live shooting aperte a tutti - ospiti d’eccezione, pubblico e operatori del settore - in un’area che quest’anno è posizionata nel cuore pulsante dell’esposizione (Padiglione 13, Stand M88), tra i brand più famosi e acclamati del mondo delle due ruote. Grazie al supporto di Mafer (con i marchi Broncolor e PhaseOne) e di Manfrotto, Monica Silva realizzerà ritratti d’autore in uno spazio di circa ottanta metri quadri, perfettamente attrezzato e caratterizzato da uno stile particolare. Il set sarà un vero e proprio salotto anni Sessanta, con zona bar, giradischi e vinili, in una visione che avvicina la passione per il vintage al mondo delle due ruote. Altra protagonista del set di Monica Silva sarà la “Wall of Fame” fotografica di EICMA: una parete lunga 11 metri con i ritratti fotografici più interessanti dei personaggi noti che hanno visitato l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, scattati da lei negli ultimi due anni. Nelle giornate di apertura (7 e 8 novembre per la stampa e gli operatori di settore, giornate successive aperte al pubblico, fino al 12 novembre), Monica Silva sarà a disposizione di chiunque vorrà essere ritratto. Tutti potranno farsi scattare una fotografia e riceverla in formato digitale, via e-mail, direttamente dall’artista, una delle fotografe-ritrattiste più apprezzate oggi in Italia, oltre che docente per il ritratto e la psicologia nel ritratto.

