Eicma 2016: eventi e aree speciali Dalle nuove e-bike all'outlet del motociclista con le migliori marche del settore

7 novembre 2016

MOTOLIVE In questa edizione si svolgeranno nell’arena MotoLive, l’area racing di EICMA, gare prestigiose quali gli Internazionali d'Italia di Supermoto, che si alterneranno con gare dalle forti emozioni tra cui: International Quad MX Motolive Cup, National Supermoto Motolive cup, International Flat track Motolive cup.

TEMPORARY BIKERS SHOP Torna anche quest’anno il Temporary Bikers Shop, lo “spazio commerciale” interamente dedicato al motociclista giunto ormai alla terza edizione. Quest’anno in collaborazione con Moto.it. Nell’area sarà possibile trovare grandi marchi proposti a prezzi d’occasione grazie alla presenza dei più importanti dealer del mercato nazionale. Dall’abbigliamento alle borse, dai caschi agli pneumatici fino ad arrivare ai ricambi e ai componenti. Un vero e proprio outlet per il motociclista, dove sarà possibile acquistare i migliori prodotti delle passate collezioni con l’assistenza degli specialisti del settore. L’area sarà collocata all’interno del padiglione 4, uno dei più importanti e visitati per la vicinanza a Porta Est (ingresso metropolitana) e per la presenza di aziende “big” all’interno del Salone.

EICMA CUSTOM Si conferma anche quest’anno la partnership con la rivista più importante del settore Low Ride e il suo imperdibile Custom Bike Show: pezzi unici, aziende leader del settore, personaggi di calibro internazionale e atmosfera di ispirazione Rock’nRoll per quella che ormai è una tendenza di lifestyle. Novità assoluta la presenza di Rolling Stone, marchio storico e affermato nell’ambito dell’intrattenimento musicale e non solo, che sarà presente durante tutte le sei giornate del salone. Dj Set, performance live di artisti di spessore internazionale, attività di engagement del pubblico e molto altro animeranno il salotto di Rolling Stone, coinvolgendo non solo i visitatori ma anche espositori e operatori. I progetti fotografici dell’area saranno curati da Monica Silva che si concentrerà sul ritratto, fotografando tutti quelli che passeranno dalla sua shooting area. Il pubblico di EICMA, ma anche tanti nomi noti del mondo delle due ruote, dello spettacolo, della moda, del lifestyle e della musica. Le fotografie realizzate potranno essere stampate in tempo reale ed essere consegnate firmate dall’artista.

E-BIKE Tornano le biciclette all’Esposizione internazionale ciclo e motociclo grazie alla novità del momento: l’E-Bike. L’ultima frontiera della mobilità ecologica, la soluzione ideale per chi affronta il traffico cittadino ogni giorno, valida alleata per coloro che alle due ruote non rinunciano nemmeno sui sentieri di montagna più impervi. Ecologica, economica, smart. In collaborazione con BikeUp, il primo festival dedicato interamente alla bicicletta elettrica in cui verrà allestita anche una pista lineare di 1300 mt per i test ride con una pendenza media dell’8% che consentirà di apprezzare con esperienza diretta i benefici di questa novità che sta conquistando curiosi e appassionati di ogni età.

START UP E INNOVATION Eicma Innovation (padiglione 6) è l’area speciale dedicata a start up e imprese giovani e innovative che offrono servizi o prodotti riconducibili al settore delle due ruote. Il luogo dove innovazione e tradizione si incontrano, il regno della creatività. Grazie a iniziative dedicate e a condizioni di partecipazione riservate, Eicma intende supportare le nuove realtà imprenditoriali mettendole direttamente in contatto con le più grandi realtà del settore provenienti da tutto il mondo, con l’eccellenza italiana, con migliaia di operatori nazionali e internazionali e con un pubblico di centinaia di migliaia di visitatori.

AREA SICUREZZA Con “Occhio alle due ruote in città” Fondazione italiana per le 2 Ruote e Confindustria Ancma, l’associazione che riunisce i produttori italiani di cicli, motocicli e accessori, entrambe fortemente impegnate sul tema della sicurezza stradale, si propongono l’obiettivo di accrescere i livelli di attenzione nei confronti degli utenti di veicoli a due ruote (biciclette, scooter e motocicli), da parte dei conducenti delle altre categorie di veicoli che circolano sulle strade.

