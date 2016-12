Eicma 2016: come arrivare in Fiera

7 novembre 2016

IN METROPOLITANA



Non è possibile raggiungere il polo fieristico di Rho Fiera con un biglietto urbano. Puoi scegliere tra i seguenti biglietti.



Biglietto di andata e ritorno

Tariffa: 5,00 €

Valido per due viaggi ciascuno della durata massima di 105 minuti dalla convalida. A Milano è valido sia sui mezzi ATM che sulle tratte urbane della rete ferroviaria di Trenord, Passante Ferroviario compreso. Fuori Milano è valido soltanto sulla tratta extraurbana della M1 tra Milano e Rho Fieramilano e viceversa, non è valido sulle tratte ferroviarie.



Biglietto singolo

Tariffa: 2,50 €

Valido per un viaggio della durata massima di 105 minuti dalla convalida. A Milano è valido sia sui mezzi ATM che sulle tratte urbane della rete ferroviaria di Trenord, Passante Ferroviario compreso. Fuori Milano è valido soltanto sulla tratta extraurbana della M1 tra Milano e Rho Fieramilano e viceversa, non è valido sulle tratte ferroviarie.



Biglietto giornaliero

Tariffa: 7,00 €

Valido dalla convalida fino a fine servizio senza limite al numero di viaggi. A Milano è valido sia sui mezzi ATM che sulle tratte urbane della rete ferroviaria di Trenord, Passante Ferroviario compreso. Fuori Milano è valido soltanto sulla tratta extraurbana della M1 tra Milano e Rho Fieramilano e viceversa, non è valido sulle tratte ferroviarie. Questo biglietto è venduto ed è valido solo in occasione di alcune manifestazioni fieristiche.



I passeggeri già in possesso di abbonamento urbano potranno caricare sulla propria tessera un’estensione tariffaria valida per effettuare i viaggi di andata e ritorno sulla tratta extraurbana della M1 fino a Rho Fiera Expo alla tariffa di 3,20 €, oppure un viaggio singolo alla tariffa di 1,60 €.



Per chi arriva in TRENO, PASSANTE FERROVIARIO O AEREO, qui tutte le informazioni specifiche.