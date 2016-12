Eicma 2016, biglietti e agevolazioni

7 novembre 2016

Puoi acquistare il tuo biglietto a Eicma su www.ticketone.it oppure nei punti vendita. Per usufruire invece delle tariffe agevolate rivolgiti direttamente alle casse durante i giorni della Fiera.



Biglietto intero

€ 21.00



Operatore italiano

€15.00



Operatore estero

Gratis



Bambini da 0 a 8 anni (solo alle casse e dopo aver compilato la dichiarazione di responsabilità da parte dell'accompagnatore)

Gratis



Bambini da 9 a 13 anni (solo alle casse)

€12.00



Ragazzi da 14 a 17 anni (solo alle casse)

€15.00



Gruppi (Scuole, associazioni motociclistiche, motoclub. Min 20 max 70 persone. Solo alle casse)

€14.00



Over 65 (solo alle casse)

€12.00



Serale (solo venerdì 11 dalle ore 18 in poi)

€12.00



Ingresso donna venerdì

Gratis



Press-Media Service

Gratis