Rea: "Il finale della MotoGP non è stato un disastro"

19 novembre 2015

Jonathan Rea ha guardato da spettatore il finale concitato della stagione MotoGP. Il campione del mondo della Superbike, intervistato in esclusiva all'Eicma dalla nostra Anna Capella, però va controcorrente: "E' stato un disastro come detto da molti? Non credo, anzi. Così tutti ne hanno parlato". Il pilota Kawasaki si sta rilassando dopo il trionfo: "Mi godo la famiglia e ho smesso con gli allenamenti. Riprenderò dopo Natale".