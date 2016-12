Honda, Carlo Fiorani: "Polemiche Marquez? Nessun effetto sulle vendite"

18 novembre 2015

"PROBLEMI MARQUEZ-ROSSI? NESSUN EFFETTO SU VENDITE"

Inevitabile tornare sulla conclusione del campionato di MotoGP e sulla querelle tra Marc Marquez e Valentino Rossi. Fiorani ha un'idea chiara: "Sono 30 anni che dall'ufficio vendite mi domandano quanto le corse influiscano sulle vendite. Per la mia esperienza devo dire che incidono molto poco nella vendita reale. Aziende come la nostra devono stare nelle corse, fa parte del nostro background. Ma non c'è un reale collegamento tra vittorie e vendite, il collegamento nasce dall'immagine che si ha di quella azienda nella propria testa. Honda deve stare nelle corse, perché questo dà fiducia al cliente. Quello che poi accade in pista non influisce più di tanto. In passato il fatto che Valentino sia andato in altre aziende, come la Ducati, non ha fatto vendere più o meno questa o quella moto. L'acquisto di una moto è ragionato e viene fatto tenendo in considerazione molti fattori, tra cui affidabilità, prestazioni, assistenza, garanzia, tenuta del mercato. Nasce da un ragionamento un po' più allargato rispetto al fatto che due piloti litighino in pista. Questi sono fatti che fanno parte della vita e spero che tra qualche mese tutti se ne dimentichino e tornino a disputare gare come devono fare. Ed episodi del genere possono influire nelle vendite di cappellini o magliette, ma non delle moto".