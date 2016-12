Eicma 2015: eventi e aree speciali La 73.ma Esposizione Mondiale del Motociclismo ospiterà il consueto show nell'attrezzata area esterna. Stunts, gare e premiazioni per tutti i gusti

16 novembre 2015

L’edizione 2015 EICMA, l’Esposizione Mondiale del Motociclismo, è all’avanguardia e orientata al futuro, grazie alla presentazione delle più importanti esclusive di prodotto e al fitto calendario di appuntamenti. Sono previste circa 25 world premiere.

In programma in Fiera Milano a Rho, dal 17 al 22 novembre 2015 (17 e 18 giornate riservate a stampa e operatori), l’evento garantisce standard di eccellenza a partire dalla presenza di tutti i top brand, delle aree speciali (EICMA Custom, Area Sicurezza) dell’arena esterna MotoLive, di importanti novità e ritorni come l’EICMA Store e il Temporary Bikers Shop. Si conferma anche il calendario degli eventi fuori salone, che animerà tutta la settimana.



Quest’anno l’Esposizione si svilupperà sul lato ovest del quartiere fieristico occupando i padiglioni 9-11, 13-15, 22-24.



Ad oggi, con una lista di richieste ancora aperta e in attesa di risposta, sono state le 1.400 presenze tra espositori e aziende rappresentate, dei quali il 60% proviene dall’estero contando ben 44 Paesi diversi e il 49% rappresenta new entry e ritorni.



Si conferma il servizio dedicato al B2B: la piattaforma Match Making, a disposizione di tutti gli espositori a titolo gratuito, offre la possibilità di mettere in contatto i professionisti del settore e organizzare incontri mirati, per valorizzare la propria presenza all’Esposizione.

MotoLive In questa edizione si svolgeranno nell’arena MotoLive, l’area racing di EICMA, gare prestigiose quali le finali degli Internazionali d’Italia di Supercross, che si alterneranno con gare di ampio respiro fra cui: Internazionale Quad Cross, Internazionale Sidecar Cross e l’Internazionale Flat Track che vedrà i piloti contendersi l’ovale del tracciato MotoLive. Ancora una volta EICMA viene scelta come location per l’assegnazione del prestigioso titolo europeo di Supercross, SX European Championship. Nel 2015 l’evento charity di EICMA, EICMA FOR, sarà dedicato alla Marina Romoli Onlus: 10 squadre, 30 piloti, si sfideranno in una staffetta che prevede il passaggio del trasponder tra diverse discipline: Flat Track, Sidecar Cross e Supercross. Non mancheranno le aree destinate a Test Ride e Riding School e le dirette di Radio DEEJAY che si conferma radio ufficiale dell’evento.

EICMA Custom Vere e proprie opere d’arte, gioielli di altissimo artigianato, pezzi unici, aziende leader del settore, personaggi di calibro internazionale e atmosfera di ispirazione Rock’nRoll per quella che ormai è una tendenza di lifestyle: questi sono, in sintesi, gli elementi che siglano il successo dell’area dedicata alla personalizzazione, che continua ad affermarsi nel panorama della Kustom Kulture. Anche nel 2015 sarà imperdibile l’appuntamento con l’International Custom Bike Show, sviluppato in collaborazione con la rivista Low Ride e in grado di attirare l’attenzione dei più importanti magazine mondiali. Giunto alla terza edizione, il Lady Custom Bike Contest, che dopo le 8 tappe italiane svoltesi durante l’anno, incoronerà la vincitrice proprio durante l’Esposizione. Tra le presenze di quest’anno troviamo Aiquza, Cafe Twin Motorcycle, Deus, Dmd Helmets, Makoto, South Garage Motor Co, The Rokker Company, Viba Motorcycles e Yamaha Yard Built. Inoltre l’area ospiterà la mostra fotografica di Michael Lichter e l’esposizione “Arte in Moto” di Conrad Leach. Torna Virgin Radio come emittente ufficiale dell’area. I progetti fotografici dell’area saranno curati dalla fotografa di fama internazionale Monica Silva.

Temporary Bikers Shop Per il secondo anno consecutivo si conferma il Temporary Bikers Shop. L’iniziativa speciale, realizzata in collaborazione con Subito.it, il servizio n.1 in Italia per la compravendita dell'usato, e dedicata al pubblico. Nell’area sarà possibile trovare grandi marchi proposti a prezzi d’occasione grazie alla presenza dei più importanti dealer del mercato nazionale. Dall’abbigliamento alle borse, dai caschi agli pneumatici fino ad arrivare ai ricambi e ai componenti. Un vero e proprio outlet per il motociclista, dove sarà possibile toccare con mano i prodotti delle passate stagioni ed essere assistiti da venditori competenti.

Area sicurezza Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) racconta lo stato dell’arte delle infrastrutture italiane e l’avanguardia di prodotti che le aziende propongono sul mercato per viaggiare su due ruote, in totale sicurezza. Una vera e propria vetrina completa sull’argomento, tanto nei contenuti quanto nella scenografia che li ospita: una strada a misura di motociclista, la “Motostrada”, equipaggiata con infrastrutture sicure e adatte ad ogni tipo di veicolo.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X