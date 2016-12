Ducati, Paolo Ciabatti: "Speriamo nel ritorno di Stoner. Lorenzo? Vedremo..."

19 novembre 2015

Due suggestioni in casa Ducati , una concreta e una futuribile per la MotoGP. Le suggerisce il direttore sportivo Paolo Ciabatti , intercettato in esclusiva da Sportmediaset.it a Eicma : "Casey Stoner è un grandissimo campione, è nel cuore di tutti i ducatisti e ha portato a casa un fantastico titolo mondiale nel 2007. E' inutile negare che è un pilota con cui stiamo parlando . Speriamo che possa tornare con noi il prossimo anno per fare da collaudatore e anche uomo immagine, è qualcosa che significa tanto per tutti noi. La trattativa con Casey? Non possiamo svelare i nostri segreti, ma credo che il periodo in Ducati per lui sia stato ricco di soddisfazioni, anche se i momenti difficili non sono mancati. Stiamo parlando con lui, vediamo se riusciamo a trovare un accordo . L'anno prossimo c'è anche il World Ducati Week 2016 , quindi il suo ritorno sarebbe una festa fantastica per tutti i tifosi Ducati".

Si parla poi anche di Jorge Lorenzo. Un discorso che Ciabatti rimanda al futuro, ma non chiude: "Jorge Lorenzo è il campione del mondo 2015, è uno dei piloti più veloci. Ma ha un contratto di 2 anni con la Yamaha, compreso il 2016. In futuro si vedrà, ma a fine 2016 scadono i contratti di tutti i top riders. Sarà interessante vedere come inizierà la stagione del prossimo anno e capire come si muoveranno tutti quanti per l'anno successivo. Noi siamo molto contenti dei nostri due piloti. Affrontiamo la stagione prossima con la versione evoluta della nuovaDesmosedici, che scenderà in pista per i test di Sepang i primi di febbraio 2016. Speriamo di dare ai nostri piloti una moto in grado di lottare sempre per il podio. In MotoGP possiamo disporre di un grande motore, molto generoso, e ora stiamo cercando di migliorare in frenata e nel grip in uscita di curva. In SBK siamo molto soddisfatti, la seconda parte di stagione di Chaz Davies è stata incredibile, ha vinto 5 gare e fatto tanti podi. Abbiamo qualche piccolo particolare da mettere a punto ma abbiamo raggiunto un livello di competitività che ci soddisfa molto".