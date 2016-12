Ingrandisci Disattiva slideshow Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Prev Next

Aprilia RSV4 e Tuono

Fresca di doppio titolo mondiale Superbike, piloti e costruttori l'Aprilia scende in campo con le rinnovate RSV4 e Tuono. La nuova RSV4 RR è la naturale evoluzione di un progetto rivoluzionario, capace in pochi anni di dominare il Mondiale SBK. E' ideata attorno a un motore 1000cc 4 cilindri V di 65° e oltre 200 CV mai visto prima su una sportiva di serie, a un telaio erede di una dinastia che ha vinto 18 titoli e 143 gran premi nella 250 GP, esaltati dai più moderni sistemi elettronici applicati alla gestione del motore e della dinamica della moto. Un’autentica vocazione di Aprilia che ne ha fatto la prima casa ad adottare di serie il Ride-by-wire, il sistema multimappa per l’erogazione della potenza, ma soprattutto la prima a brevettare la piattaforma di controlli dinamici aPRC, con le esclusive funzioni di auto-calibrazione e controllo dell'impennata. Lo sforzo prodotto a Noale nella realizzazione della nuova RSV4 RR ha avuto come obiettivo il medesimo che distingue RSV4 sin dalla sua nascita nel 2009: essere senza compromessi la migliore superbike, la più vicina per prestazioni ed efficacia a una vera moto da corsa. Aprilia RSV4 RR è dotata di tutte le raffinatezze elettroniche e tecniche cui un pilota possa ambire, con la possibilità di procedere a un ulteriore e definitivo upgrade scegliendo l’allestimento “Race Pack”, che comprende esclusivi cerchi forgiati in alluminio e professionali sospensioni Öhlins. Di serie dispone anche di tutti quei particolari che nella precedente generazione di RSV4 erano esclusivi della sola versione Factory, come i carter esterni del motore, la coppa olio ed i coperchi testa in magnesio, l’ampia possibilità di regolazione della ciclistica e i cornetti di aspirazione ad assetto variabile. Aprilia RSV4 RR è proposta in due accattivanti varianti cromatiche, entrambe opache, su base nera e grigia (grigio Bucine e nero Ascari). Per celebrare l’arrivo della nuova regina delle superbike, Aprilia propone anche una versione in edizione limitata - la RSV4 RF in 500 esemplari - caratterizzata dalla livrea dedicata dal nome evocativo "Superpole" e dagli elementi del Race Pack di serie.

Tuono V4 1100, invece, è l’ultima e più spettacolare evoluzione di una dinastia di naked sportive, nate nel 2002 dalla intuizione Aprilia di spogliare e dotare di manubrio alto la superbike di punta. Il know-how acquisito in anni di competizioni vincenti ai massimi livelli e l’esperienza della storia di Tuono permettono oggi ad Aprilia di superare limiti che parevano invalicabili: da qui nasce la nuova Tuono V4 1100. Nuovo motore da 175 CV e dalla poderosa coppia massima di 120 Nm, quote ciclistiche riviste per ottenere più agilità, aPRC affinato, nuovo look e possibilità di connessione del proprio smartphone al veicolo tramite la piattaforma PMP. La nuova gamma Aprilia Tuono V4 1100 comprende due modelli contraddistinti da un diverso allestimento tecnico e da differenti varianti cromatiche: Tuono V4 1100 RR è disponibile in due accattivanti colorazioni, grigio Portimao e blu Donington, mentre la grafica Superpole di Tuono V4 1100 Factory, recupera quello spirito decisamente anticonformista tipico della tradizione stilistica di Aprilia che pretende cromatismi accesi e molto distintivi.