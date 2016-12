Ingrandisci Disattiva slideshow Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Ufficio Stampa Prev Next

Bmw S 1000 RR, più cavalli e meno chilogrammi

La nuova generazione della Bmw S 1000 RR, la supersportiva che ha debuttato nel 2009 conquistando subito le vette del Mondiale Superbike, si distingue per un’erogazione di coppia ottimizzata e una coppia massima di 113 Nm, una potenza motore incrementata di 4 kW (6 cv) per un totale di 146 kW (199 cv) e una riduzione di peso di 4 kg a 204 kg in ordine di marcia con Race ABS di serie. A livello di elettronica spicca la Modalità Pro con le due impostazioni supplementari Slick e User (personalizzabili) per un adattamento ottimale alle condizioni di utilizzo. Modalità di cui fanno parte il Launch Control per partenze perfette e Pit-Lane-Limiter per rispettare con precisione la velocità nella corsia dei box. Ma anche "chicche" puramente racing come il Race ABS dalla taratura ottimizzata e il cambio elettro assistito HP Pro per cambiate veloci senza frizione, oppure la regolazione elettronica della velocità. Le sospensioni, completamente regolabili, sono disponibili con il sistema semiattivo DDS, che consente una taratura in tempo reale. Tre le colorazioni disponibili: Racingred/lightwhite pastello, Blackstorm metallizzato e BMW Motorsport.