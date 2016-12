Da MV Agusta una F4 RR per i Carabinieri

MV Agusta ha presentato a Roma, presos il piazzale di Casale Renzi, la F4 RR edizione Bicentenario. Il modello top di gamma della prestigiosa casa motociclistica varesina, è stato realizzato in un unico esemplare celebrativo per l’Arma dei Carabinieri, con livrea ispirata a loghi e colori istituzionali. La moto, donata da MV Agusta ai Carabinieri, sarà utilizzata come modello espositivo in occasione di mostre statiche o altri eventi, testimoniando il vincolo profondo che unisce l’Arma al Paese e alle sue migliori espressioni.