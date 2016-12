Eicma 2014: KTM Super Adventure 1290

La scheda tecnica rivela un potenza di 160 CV per il motore (inedito in buona parte) a 2 cilindri 4 tempi, configurato a V da 75°, e pronto a lavorare in sinergia con la frizione idraulica antisaltellamento PASC. Sul fronte elettronico si evidenzia la presenza del riding modes, che gestisce l'erogazione del motore e l'acceleratore, unitamente con il controllo di stabilità MSC, il controllo di trazione MTC e il cruise control. Il telaio è a traliccio di tubi d'acciaio in cromo molibdeno, a cui si agganciano le forcelle a steli rovesciati da 48 mm, semi-attive, di WP. Al posteriore invece fa bella figura il mono PDS, sempre WP. Sul fronte della frenata troviamo invece un doppio disco con pinze fisse radiali a quattro pistoni all'anteriore, e il monodisco (a cuscinetto fisso) con pinza a due pistoni al posteriore. In cui si inserisce l'ormai celebre antibloccaggio combinato C-ABS. Il serbatoio vanta ben 30 litri di capacità, a fronte di un peso a secco di 229 kg. La chicca: i fari a LED sono adattivi e si orientano in direzione della curva! Optional, l'assistenza di partenza in salita, che farà il paio con il comfort regalato dal cupolino regolabile con una sola mano, oltre a sella e manopole riscaldate.