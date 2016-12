Eicma 2014: Kawasaki Versys 1000 e 650 si rinnovano

La lunga escursione delle sospensioni e le ruote 17 pollici rimangono, sono state migliorate per soddisfare le aumentate prestazioni della nuova motocicletta, assicurando divertimento di guida sportiva su una completa varietà di strade e condizioni, anche grazie alla nuova dotazione di serie di pneumatici. Revisioni sono state effettuate anche per dare accoglienza al nuovo cavalletto centrale, che è adesso di serie su Versys 1000, facilitando cosi anche le operazioni di manutenzione e i controlli durante il viaggio. Le caratteristiche turistiche della nuova moto sono state migliorate con l’aggiunta di un nuovo parabrezza regolabile senza l’utilizzo di strumenti, che permette una più ampia gamma di regolazioni in altezza da 30mm a 65 mm, per personalizzare la propria esperienza di guida. In aggiunta al sistema “one key” per il montaggio delle borse laterali, una serie di accessori in grado di soddisfare tutti i desideri di personalizzazione sono disponibili per il modello 2015 . La nuova moto dispone di molti accorgimenti tecnici, come il sistema ABS sviluppato specificatamente per il modello, il sistema KTRC a tre modalità e il selettore di potenza (Full / Low). A complemento di questi “aiuti” , c’è la frizione assistita e anti-saltellamento che limita il bloccaggio della ruota posteriore e riduce lo sforzo necessario per tirare la leva della frizione.