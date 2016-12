Eicma 2014: Kawasaki Vulcan S, "tutta mia la città"

A completamento della Vulcan family ecco una nuova Kawasaki di media cilindrata pensata per i motociclisti dalla mente aperta e lo spirito libero. Già svelata negli USA, la nuova Vulcan S è pronta a varcare i confini europei e ad approdare, in anteprima, all'esposizione mondiale del motociclismo Eicma a Milano. La Vulcan S non è un cruiser nel suo significato più comune ma un approccio innovativo e alla moda con un look low-ride ed una personalità urbana.

Il motore è il collaudatissimo bicilindrico parallelo da 649cm3 che già equipaggia la Versys 650 e l’ER-6n/f rivisto e perfezionato per impersonare al meglio il suo nuovo ruolo. Coppia grintosa ai medio bassi e una spinta che continua fino ai regimi più elevati. Il disco anteriore da 300mm con pinza a doppio pistoncino e disco posteriore da 250mm con pinza a singolo pistoncino, lavorano in sinergia con l'ABS, pensato per garantire affidabilità in tutte le condizioni di frenata. Un vantaggio per i motociclisti alle prime armi. Il mono posteriore asimmetrico permette una corsa più lunga per un maggiore comfort di guida. La configurazione dell’ammortizzatore posteriore contribuisce al design compatto della moto, liberando spazio per un caratteristico scarico sotto il motore. La sospensione posteriore può essere regolata nel precarico in 7 posizioni differenti. La sella bassa rende la moto adatta a tutte le stature, mentre il baricentro basso e la centralizzazione delle masse offrono un’elevata stabilità ed una facile manovrabilità. Manubrio e pedane possono essere regolate in 3 posizioni differenti.