Harley-Davidson presenta Street 750 e 500

Harley-Davidson prosegue il lungo viaggio iniziato ad agosto con la presentazione del Project Rushmore, sfoggiando ora due nuovissime moto dark custom realizzate per una giovane generazione di motociclisti urbani di respiro internazionale. Le nuove Harley-Davidson Street 750 e Street 500, primi modelli di una nuova famiglia di moto (erano 14 anni che non avveniva), sono state progettate per gli ambienti urbani e si caratterizzano per l'innovativo gruppo motore Revolution X raffreddato a liquido, una spiccata agilità e “look and sound” che non lascia dubbi sulla sua autenticità Harley-Davidson.