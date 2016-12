Triumph Tiger 800XC Special Edition

Questa edizione limitata della Triumph Tiger 800XC racchiude tutte le caratteristiche di maneggevolezza e solidità del modello 800XC standard in una moto dal look innovativo e assolutamente unico. L’eccellente visuale sulla strada offerta dalla Tiger 800XC è affiancata in questa edizione speciale da un panorama mozzafiato sulla moto stessa, grazie al manubrio con finitura nera e ai fianchetti superiori in tonalità Diablo Red opaca .

A prima vista la nuova colorazione Volcanic Black potrebbe sembrare una semplice finitura in nero, ma sotto la luce si anima di riflessi rosso metallizzati. A questo look originale si aggiunge un aggressivo telaio principale rosso, paracalore dello scarico e maniglioni neri. L’aspetto è sorprendentemente diverso, ma le prestazioni strepitose sono le stesse: la XC Special Edition è infatti alimentata dal motore Triumph a tre cilindri e corsa lunga da 799 cc ricco di carattere. Con una curva di coppia piatta e un’erogazione di potenza eccellente, guidare la Tiger 800XC è un’esperienza sempre favolosa, persino nelle condizioni più difficili.

L’evoluto sistema ABS di serie può essere disinserito per la guida fuoristrada; e di serie sono inclusi anche un immobilizer con chiave codificata e un portapacchi posteriore con grandi maniglioni per il passeggero, che la SE propone con finitura nera. Il robusto telaio in acciaio monta forcelle anteriori rovesciate a corsa lunga da 45 mm, un’unità di sospensione posteriore e un cerchio anteriore a raggi da 21", per offrire un’altezza ottimale dal suolo e la capacità di affrontare anche i terreni più difficili. Il parafango anteriore rialzato e i robusti paramani confermano che la 800XC è stata sviluppata per sfidare le condizioni più impegnative.