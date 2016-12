Eicma 2013: le 7 virtù della moto

L’Esposizione prosegue sulla scia che vuole “sdoganare” il settore da banali stereotipi. Eicma rappresenta la vetrina che garantisce al mercato italiano delle 2 ruote a motore di essere il più importante a livello europeo. Dove la scelta del soggetto femminile come rappresentante della 71.ma edizione non è stata casuale: voluta per evidenziare come le donne utilizzino sempre più di frequente le due ruote e siano parte integrante della realtà motociclistica. Puntando sempre un occhio sulla sicurezza, consapevolezza e rispetto, per offrire un messaggio reale ed efficace. Oggi i motociclisti sono persone in grado di assumersi, in strada, una responsabilità anche nei riguardi di utenti diversi. Facendo attenzione ai più giovani, attraverso progetti e azioni concrete che rientrano nel "fare cultura delle due ruote". Senza trascurare le mode e le tendenze. Che significa anche pensare alla sicurezza con un abbigliamento adeguato, ma comunque dotato di fascino e personalità.