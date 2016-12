Eicma Custom 2013: l'universo della "Kustom Kulture"

Obiettivo del progetto è dare visibilità internazionale ad un settore artigianale che inventa, realizza e costruisce nuove forme e stili che avvicinano le moto all'arte, alla cultura e alla moda. Come ogni edizione, anche quest'anno Eicma Custom promette contenuti originali, pur mantenendo i suoi punti fermi come l'International Custom Bike Show, in grado di attirare l'attenzione dei più importanti magazine mondiali. Tra le novità, il Lady Custom Bike Contest interamente dedicato alle donne.



E dopo il successo del 2011, torna anche l’Isola degli artisti. Solo gli espositori presenti in questo spazio, ideato e realizzato da Eicma Custom, avranno l’opportunità di partecipare all’Artist Contest. Pinstriping, Airbrusher e Cesellatori: queste le tre categorie per le quali verranno decretati i vincitori. Inoltre, il sabato gran finale del Miss Delicious Pin-Up, bikes and tattoo, 2013!



Detto che sarà proprio Steven Tyler in persona, il godfather di Eicma Custom 2013. Grazie alla grande passione per le due ruote e al forte legame con il marchio Dirico Motorcycles, il frontman degli Aerosmith, storico gruppo rock statunitense, sarà all’Esposizione Internazionale del Motociclo il 5 novembre. Il cantante, che rappresenta perfettamente come la musica sia radicata nell’universo moto, accompagnerà la Dirico Motorcycles nel proprio debutto sulla scena europea. Il marchio americano si presenta nel vecchio continente per la prima volta e accorda la propria fiducia esclusivamente ad Eicma.



Dalle ore 21 Steven Tyler sarà alla Metzeler Legendary Knight, l’evento è aperto al pubblico, e il frontman sarà in compagnia del pilota TT, Guy Martin.



Maggiori informazioni su Metzelermoto.com