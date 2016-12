The Green Planet: le due ruote pulite

Giunta alla quinta edizione, The Green Planet è l'unica vetrina internazionale in grado di raccontare tutte le novità alternative ai mezzi a combustione tradizionale e i vantaggi legati alla trazione elettrica . Coerente anche dal punto di vista estetico, si propone con una scenografia che mira ad esaltare il tema dell'ecosostenibilità e a dare rilievo a sistemi e soluzioni già attuabili.

Ad esempio, nel 2013 E-Tropolis presenta lo scooter cargo Reload. Un mezzo da lavoro innovativo, è dotato di un ampio portapacchi posteriore, di un portapacchi anteriore, di una pedana spaziosa, e si propone di segnare un nuovo punto di inizio nel panorama dei mezzi elettrici cargo. Motociclo agile e leggero (appena 85 kg senza batterie), con motore brushless ed una potenza al mozzo di 4000 W (certificato TÜV), Reload è regolato da un sistema di erogazione della spinta perfettamente bilanciato, in grado di dosare la velocità nelle ripartenze, evitando gli strappi tipici degli scooter elettrici, limitando quindi i picchi di consumo a vantaggio dell’autonomia.



La dotazione tecnica di etropolis Reload è completamente nuova ed è stata sviluppata in collaborazione con un centro di ingegneria spagnolo specializzato in mobilità elettrica il quale curerà insieme allo staff tecnico di E-Tropolis il montaggio e la messa a punto di ogni singolo componente.



I punti di forza del nuovo scooter cargo Reload etropolis sono:

- il vano tecnico per l’alloggiamento di tutte le componenti tecnologiche

- il BMS di ultima generazione che permette di monitorare e bilanciare le performance del mezzo

- il sistema di monitoraggio e controllo in remoto attraverso l'USB Can e il software dedicato

- battery pack al lito Life P04

Maggiori informazioni su www.e-tropolis.it ed Eicma.it