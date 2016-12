Eicma 2013: eventi e aree speciali

Uno spettacolo nello spettacolo. E' questa la sostanza di MotoLive, l'arena esterna dell'Esposizione Internazionale del Motociclo. Giunto alla nona edizione, l'appuntamento si contraddistingue per forma e contenuto.

Per quanto riguarda il palinsesto, punta di diamante, l’incoronazione del "re" dell'SX European Championship, titolo che si assegnerà in gara unica. Tante le altre discipline con sfide avvincenti: International Quad MX, finale dell’International Italian SX Championship, Eicma International Supermoto.



Si consolida anche l’appuntamento con iniziative solidali e volte alla sensibilizzazione in diversi ambiti. Dopo EICMA FOR SIC # 58 della scorsa edizione, approda a Milano EICMA FOR Riders4Riders. La onlus, fondata nel 2010 da piloti ed appassionati delle due ruote, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per assistere riders gravemente infortunati e per sostenere la ricerca per la cura delle mielolesioni. Non mancheranno le aree destinate a test ride e riding school. Radio Deejay si conferma la radio ufficiale.



Domenica 10 novembre nel MotoLive Village il pubblico potrà assistere alla diretta dell’ultimo appuntamento della MotoGP, per scoprire chi vincerà il campionato.



Le curiosità:

L'arena esterna di EICMA 2013 è una macchina organizzativa che offre lavoro a 550 persone e permette l'esibizione di 600 tra piloti e artisti delle due ruote. Garantisce 11 gare internazionali e titolate.

Questi i numeri che descrivono l’area:

- 15 giorni di allestimento

- 6 di evento

- 7 per disallestire

- 550 persone che lavorano

- 5.000 metri cubi di terra

- 4.000 posti a sedere

- 10 giudici di gara

- 30 commissari di percorso

- 600 tra piloti e “artisti” delle due ruote

- 60 ore tra prove e gare

- 11 gare internazionali titolate