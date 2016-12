Eicma 2013: biglietti e agevolazioni

La 71° edizione dell'Esposizione Internazionale del Motociclo si conferma anche nel prezzo del biglietto, invariato ormai da diversi anni. Il ticket intero sarà quindi di 18 euro, con la consueta prevendita attivata presso il circuito Ticketone.it.



Tante le agevolazioni previste, per i ragazzi dai 7 ai 14 anni e gli over 65, che pagheranno l'ingresso ridotto di 12 euro. Entrata gratuita invece per i bambini dagli 0 ai 6 anni accompagnati da un genitore. Confermato anche l'ingresso gratis per le donne nella giornata di venerdì 8 novembre.



Da questa edizione i gruppi possono accreditarsi ed acquistare i titoli di ingresso SOLO ON LINE. Saranno ammesse esclusivamente le SCUOLE, le ASSOCIAZIONI MOTOCICLISTICHE e i MOTOCLUB. Il referente del gruppo dovrà compilare il form di pre-registrazione allegando i documenti richiesti : - Elenco di tutti i partecipanti - Statuto per Associazioni e Motoclub - Autorizzazione da parte dell’Istituto per le scuole. Il costo del biglietto per i gruppi è di Euro 14.00 a persona più costi di prevendita.



Dettagli e maggiori informazioni sul sito Eicma.it