Dal Fluiball allo Streetwork, a Rimini si svelano tutte le novità del fitness

12 maggio 2015

Punto di forza di RiminiWellness è anticipare le tendenze. Nella decima edizione vengono presentate al pubblico molte attività d'avanguardia come Fluiball e Realball , due discipline molto diverse, ma entrambe eseguite con l'ausilio di una palla. La prima utilizza una boccia morbida di dimensioni ridotte contenente del fluido ed è perfetta per realizzare coreografie ritmate, dinamiche, aerobiche e brucia-grassi. La seconda si serve invece di una sfera più grande per rimbalzare a suon di musica in un allenamento tutto cardio e divertimento.

Tra le nuove discipline che riscuotono più successo c'è lo Streetwork, il cosiddetto allenamento funzionale da strada, adatto ad ogni luogo e circostanza, praticabile al chiuso come all'aria aperta. StreetWork significa avere una meta, aspirare a un risultato desiderato per il quale allenarsi in maniera intelligente e sempre nel rispetto del proprio corpo, con motivazione e determinazione; significa sviluppare il proprio potenziale atletico attraverso metodo, tecnica, programmazione e periodizzazione degli esercizi.



Con il Jumping Fitness il consumo calorico va alle stelle: si tratta di una disciplina a ritmo di musica che si serve di dei trampolini esagonali per l'esecuzione particolarissimi esercizi fitness. I trampolini sono di ultima generazione, costruiti in un materiale di corda elastico che permette una maggiore qualità dei movimenti e diminuisce il rischio di infortuni rispetto alle classiche molle di metallo. L'attività è divertentissima ed è scientificamente provato che la resa in sviluppo muscolare e consumo calorico è maggiore per il Jumping Fitness che per molte altre attività aerobiche.