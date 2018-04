Rigore per il Real, "invasione" dei lettori di Sportmediaset.it: vince il sì

Il momento in cui l'arbitro Michael Oliver ha concesso il rigore-qualificazione al Real Madrid al minuto 93 del ritorno dei quarti di finale di Champions League con la Juventus , fino a quel momento protagonista di una clamorosa impresa rimonta, rimarrà impresso nella memoria di tutti gli appassionati di calcio. Subito si è alzato il coro di chi sosteneva che il penalty non ci fosse, ma anche quello di chi riteneva condivisibile la scelta dell'arbitro di punire l'intervento di Benatia ai danni di Luca Vàsquez. La nostra redazione si è divisa. Come spesso ci accade, abbiamo proposto a Voi lettori un sondaggio nel merito. La partecipazione, in poco più di 24 ore, è stata particolarmente significativa: oltre 35mila appassionati hanno voluto esprime il proprio pensiero. Si sono sostanzialmente divisi, ma a prevalere (almeno al momento) è il sì, con il 58% dei voti. Il sondaggio, comunquye, resta ovviamente aperto: il voto continua...