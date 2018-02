Juve: col Tottenham riecco Brych, l'arbitro della finale di Cardiff

11 febbraio 2018

Un ricordo amarissimo per la Juventus . L'andata degli ottavi di finale di Champions di martedì a Torino contro il Tottenham sarà diretta da Felix Brych , arbitro a cui era stata assegnata anche la finale di Cardiff dello scorso anno, persa dai bianconeri contro il Real Madrid. Il fischietto tedesco sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp, dagli addizionali Bastian Dankert e Marco Fritz, e dal quarto uomo Markus Hacker.

Felix Brych ha diretto anche la gara di qualificazione ai Mondiali Italia-Spagna dell'ottobre 2016. L'arbitro tedesco ha già incontrato i bianconeri in campo internazionale anche in occasione degli ottavi dello scorso anno contro il Porto. Il direttore di gara 42enne ha arbitrato anche il Napoli in Champions: contro il City nell'ottobre dello scorso anno e contro il Benfica nella fase a gironi del settembre 2016.