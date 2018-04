Champions, Salah ha dimenticato la Roma: "Liverpool, la mia rivincita"

20 aprile 2018

In corsa per il titolo di capocannoniere in Premier, con il Mondiale da giocare da super protagonista con gli occhi di tutto l'Egitto addosso, Mohammed Salah non vede l'ora di completare l'opera arrivando fino alla finale di Champions che si giocherà a Kiev il 26 maggio. Un sogno, che va di pari passo agli obiettivi personali. "I ragazzi stanno cercando di aiutarmi tanto a segnare perché sanno che sono in corsa per la Scarpa d'Oro - ha raccontato a Sky Sports News -. E' un premio individuale ma al contempo è anche un modo per fare punti.Giochiamo molto bene, i tifosi sono felici e la cosa mi fa stare bene, sento che vogliono che vinca qualcosa. Mancano 4 partite, me la gioco, voglio segnare anche per la squadra e non penso solo a me stesso. Faccio assist, creo occasioni, del resto gioco sempre sull'esterno, non come punta centrale e credo che si veda quello che faccio". L'obiettivo è fare meglio di Shearer, Ronaldo e Suarez, che arrivarono a quota 31 centri in un campionato: "Voglio battere il record di gol in Premier League, me ne manca uno e ci sono ancora 4 giornate" ha ricordato l'egiziano.



Il passato è ormai alle spalle. "Al Chelsea non giocavo tanto, non ho avuto grandi opportunità anche se, quando le ho avute, ho dimostrato ad alcune persone che si sbagliavano. Mi ero messo in testa di avere successo qui per cui, quando ho lasciato la Premier, mi sono ripromesso di tornare e quando ne ho avuto la possibilità, l'ho fatto. Si può vedere la differenza fra quello che sono adesso e quello che ero uno o due anni fa. Ogni anno, ogni giorno, ogni mese mi metto alla prova, cerco di vedere le mie debolezze e di lavorarci, di essere una persona e un giocatore migliore" ha concluso Salah. Che adesso vuole battere anche la Roma.